Tencent investiert in die Zukunft

Tencent Holdings (WKN:A1138D) gab am Mittwochvormittag die Ergebnisse des vierten Quartals 2017 bekannt. Dabei konnte man über den Erwartungen liegende Gewinne verkünden. Diese wiederum wurden durch die Dynamik der Social-Media-Plattformen, Smartphone-Spiele und der beliebten Video-Streaming-Dienste detailliert aufgeschlüsselt.

Aber der chinesische Technologieriese skizzierte auch Pläne zur Erhöhung der strategischen Investitionen, die darauf abzielen, Marktanteile zu gewinnen und das langfristige Wachstum voranzutreiben.

Bei einem Kursrückgang von Stand jetzt ca. 3 % werfen wir lieber einmal einen genaueren Blick darauf, wie Tencent das Jahr beendete und was von den kommenden Quartalen zu erwarten sein kann.

Tencent Chairman und CEO Ma Huateng erklärte es folgendermaßen:

Im Jahr 2017 und 2018 hat Tencent wichtige strategische Schritte unternommen, die unsere Führungsposition gestärkt haben. Unser Streaming-Video-Service wurde zum Marktführer in China mit den meisten täglichen aktiven Nutzern und monatlichen Abonnements. Unsere Weixin-Mini-App-Plattform hat ihre Entwicklerbasis und Benutzerakzeptanz rasch erweitert. Unser QQ-Rennspiel Speed Mobile und das Action-Game PUBG: Exciting Battleground haben die absolute Führung in ihrem jeweiligen Genre erreicht und das Publikum vergrößert. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Investitionen in den Bereichen Video, Payment, Cloud, AI-Technologien und Smart Retail deutlich erhöhen, was sich auf unser kurzfristiges Ergebnis auswirken wird, aber unserer Meinung nach langfristige Wert- und Wachstumschancen schaffen kann.