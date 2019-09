Tencent: Ein echter Wirkungstreffer – was nun?

Die Aktie der Tencent Holdings AG hat die Anleger in der vergangenen Woche enttäuscht, denn sie konnte die an sich gute Ausgangssituation nicht nutzen. Anstatt ihre Aufwärtsbewegung fortzusetzen, ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Sie führte den Kurs bis zur Wochenmitte auf die 50-Tagelinie bei 39,12 Euro zurück.

Weil die zweite Wochenhälfte von einer Schwäche der Bullen und einem ...



