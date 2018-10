Tencent: Wie steht es um die Dividende?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Tencent durchaus schon einmal besser ausgesehen hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 22.10.2018 notierte die Aktie von Tencent Holdings an der Börse Hong Kong im Bereich „Telekommunikationsdienste“ mit einem Kurs von 291,2 HKD. Die Entwicklung! Bei Tencent wird mit einer Dividendenrendite in Höhe von 0,3 % gegenüber dem Durchschnitt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.