Tencent: Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Aktie von Tencent entwickelte sich in den letzten Tagen stark. Das Wertpapier hat einen 3-jährigen Seitwärtstrend erfolgreich nach oben durchbrochen und aktuell bewegt sich die Aktie in einem hervorragenden Aufwärtstrend. Vor dem 3-jährigen Seitwärtstrend bewegte sich der Kurs der Aktie in einem starken langfristigen Aufwärtstrend. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Aktien, die seit mehreren Jahren steigen, zwei bis drei Jahre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung