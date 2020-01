Tencent: Weiter im Korrekturmodus!

Die Tencent-Aktie befindet sich seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrend. Dieser lief zunächst zögerlich an, gewann aber ab Anfang Dezember deutlich an Dynamik. Am 13. Januar konnte der Kurs bis auf 47,11 Euro ansteigen und damit ein neues Hoch ausbilden.

Es leitete Gewinnmitnahmen ein. Sie führten zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Er hat auch in der vergangenen Woche seine Fortsetzung



