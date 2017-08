Tencent: Rekordergebnisse heizen dem Kurs ein!

Liebe Leser,

die Aktie des nach Umsatz gemessen größten chinesischen Anbieters für Social Media und Gaming hat in den letzten zweieinhalb Jahren einen Anstieg von mehr als 234 % (in Euro gerechnet) verzeichnet. Zuletzt hat das Unternehmen die besten Quartalsergebnisse seit Bestehen des Unternehmens erzielt und damit dem steilen Aufwärtstrend alle Ehre gemacht. Verantwortlich für die positiven Ergebnisse waren vor allem Erlöse in den Segmenten Payment Services, Online-Werbung und Mobile Games.

Rekordergebnisse erzielt

Netto verdiente das Unternehmen per Q2 2017 2,7 Mrd. US-Dollar und damit einen Anstieg von 70 % gegenüber dem zweiten Quartal 2016. Die Umsätze stiegen um 59 % auf 8,4 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten viel weniger erwartet, sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinnen. Insgesamt stiegen die Umsätze bei Tencent in jedem Quartal seit 2007. Der Umsatz mit den Werbeeinnahmen im Social Media Segment stieg um 61 %. Davon ging der größte Teil auf die Applikation WeChat zurück. Die Anzahl der aktiven User von WeChat stieg auf 963 Mio. und um 20 % gegenüber dem zweiten Quartal 2016.

Über alle Segmente hinweg Steigerungen verzeichnet

Im Segment Mobile Gaming konnte das Spiel Honor of Kings die Umsätze um 54 % steigern. Bei den PC-Games konnte der Umsatz trotz weltweit eher verhaltenen Nachfrage um 29 % gesteigert werden. Doch besonders positiv auf die Ergebnisse wirkten sich die Umsätze im Segment Pay-Sevices aus. Die durch die Regierung angestrebte Umstellung auf das bargeldlose Bezahlen, hatte das Transaktionsvolumen deutlich angeschoben. Dieses stieg in China per 2016 alleine über mobile Geräte um 86 %. Das Segment „Other Revenues“ worunter sowohl die Segmente Payment Services als auch Cloud-Services fallen, verzeichnete einen Anstieg von 177 % im Vergleich zum Vorjahr.

