Tencent: Rallyefortsetzung oder Doppeltop?

Die Angst vor einer Ausbreitung des Corona-Virus hat viele chinesische Aktien bei den Anlegern in den letzten Wochen in Ungnade fallen lassen. Für die Kurse der betroffenen Werte hatte diese zum Teil dramatischen Konsequenzen. Nicht so bei der Tencent-Aktie. Sie bildete zwar auch am 27. Januar bei 40,97 Euro ein markantes Tief aus, konnte sich von diesem aber schnell wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung