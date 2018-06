Tencent Music Entertainment und ZRTG vertiefen ihre auf drei Jahre angelegte strategische Partnerschaft

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Tencent Music EntertainmentGroup (TME) und Zhejiang Radio & TV Group (ZRTG) haben vereinbart,ihre auf drei Jahre angelegte strategische Partnerschaft zuvertiefen. Auf beiden Plattformen soll es neue Inhalte undVerbreitungskanäle geben auf Basis eines kollaborativen Modellszwischen Fernsehsender und Internetfirma.Die Kooperation zwischen den beiden Technologie- undUnterhaltungsriesen bedeutet für Nutzer ein erweitertesLeistungsangebot sowie neue interaktive Features. TME und ZRTG werdenin den kommenden drei Jahren mit Songs für Film und Fernsehen undverschiedenen eigenen Musikshows experimentieren. Dabei werden dieVorteile der beiden Plattformen genutzt, um stärker in den Musikmarkteinzudringen. Außerdem sieht die Partnerschaft eine kreativeZusammenarbeit bei Werbung und Marketing vor.Cussion Pang, CEO der Tencent Music Entertainment Group, erwartetvon der vertieften Partnerschaft mit ZRTG eine engere Kooperationzwischen Tencent Music Entertainment und dem Fernsehsender. "BeidePartner werden von neuen Verbreitungskanälen fürUnterhaltungsangebote profitieren. Es entsteht ein kreativesProduktionsmodell mit neuem intellektuellem Eigentum (IP), und wirwerden Ideen zur programmatischen Kooperation erarbeiten und neueWerbemöglichkeiten ausnutzen. Es wird neue Inhalte geben, und dasÖkosystem der Musikindustrie wird ausgeweitet. So entsteht eineinzigartiger Inkubator für Musik und TV."Lv Jianchu, Präsident (Vorsitzender) von ZRTG, nannte diePartnerschaft einen Glücksfall für beide Unternehmen, um neue Chancenzur Entwicklung und Aufwertung von Inhalten und intellektuellemEigentum zu nutzen. "Gemeinsam werden wir Programme entwickeln mitBlick auf die koordinierte Verbreitung unseres intellektuellenEigentums über verschiedene Medienplattformen. Dadurch entstehenSynergien zwischen unserem Fernsehsender und Tencent MusicEntertainment."TME und ZRTG arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreichzusammen und haben bei der Zusammenführung von TV und Plattformen fürneue Medien große Fortschritte erzielt. Diese neue strategischePartnerschaft zwischen TME und ZRTG soll aber neue Impulse an derSchnittstelle zwischen Internet und traditionellen Medien setzen,damit beide Unternehmen bei Inhalten, Verbreitung undBenutzererlebnis bestmöglich positioniert sind.Als führender Produzent von Musikinhalten hat ZRTG beliebte Showswie Sing! China, Sound of My Dream und New Year's Concert entwickelt.Die Zusammenarbeit mit TME ist organisch gewachsen, da man gleicheVorstellungen bei der Aufwertung des Content-Angebots hat.Daneben hat TME mit QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, Wesing undKugou Live Streaming eine breite Musikplattform aufgelegt. DenNutzern bietet sie synchronisiertes, latenzfreies Streaming,Community-Aktivitäten sowie Live-Karaoke und Live-Übertragung mitInteraktion in Echtzeit. Mit seinem Fokus auf Innovation undOnline-Verbreitung kann TME dabei helfen, die Reichweite und Relevanzder Inhalte von ZRTG zu erhöhen.Informationen zur Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment Group (TME) ist ein führenderchinesischer Konzern in der Musikunterhaltungsbranche und im Bereichdigitale und Online-Musik. Zu dem Unternehmen gehören QQ Music, KugouMusic und Kuwo Music (Streaming-Dienste), Wesing und 5Sing(Plattformen für Social-Music-Sharing), Kugou Live und Kuwo Star(Unterhaltungsdienste für Liveübertragung), Ultimate (digitalerMusikanbieter) sowie Tencent Musician, TMEs eigene Musikplattform mitdem vielfältigsten Musikangebot in der chinesischsprachigen Welt.TME ist ein vollwertiger Musikdienstleister. Er bietet seinenKunden ein großes Angebot an anspruchsvollen Musikinhalten undinteraktiven Produkterlebnissen, darunter audiovisuelle Dienste,Plattformen für Social-Music-Sharing, Karaoke, Plattformen fürLive-Musik-Sharing, Live-Übertragungen sowie Content-Erstellung imAmateurbereich. Von den Dienstleistungen des Konzerns profitierensowohl chinesische Musiker durch eine hochwertige,kreativitätsfördernde Umgebung als auch chinesische und ausländischeContent-Anbieter und Produzenten durch eine umfangreiche Plattformfür Nutzerwerbung und Kreativarbeit.Informationen zur Zhejiang Radio and Television GroupZhejiang Radio and Television Group (ZRTG) wurde 2001 in Hangzhou(China) mit dem Ziel gegründet, das Angebot lokaler Fernsehkanäle inder Provinz zu erweitern. Mittlerweile ist daraus der viertgrößteFernsehsender des Landes geworden, der 10 TV-Kanäle und 1Radiostation betreibt und seine Online-Präsenz weiter ausbaut. Er hatunter anderem landesweite Hits wie Sing! 