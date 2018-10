Tencent: Lohnt sich der Einstieg in den brasilianischen Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Achim Graf, dass es bei Tencent Holdings derzeit nicht schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Schon jetzt ist Tencent ein gigantisches Unternehmen mit diversen weltweiten Beteiligungen und nun soll eine weitere Beteiligung in Brasilien hinzukommen. Die Entwicklung! Tencent Holdings will sich nun eine Minderheitsbeteiligung an dem Finanz-Technologie-Unternehmen Nu Pagamentos S.A., auch bekannt als NuBank, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.