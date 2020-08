Tencent Holdings: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Im Vorfeld der Halbjahresbilanz (am 12. August) präsentiert sich die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings in neutraler Verfassung. Während der weltweiten Börsenturbulenzen war der Kurs um mehr als 22 Prozent eingebrochen und auf ein Tief bei 36,80 Euro gefallen. Mitte März kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Das Vorkrisenniveau wurde bereits Mitte April erreicht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung