Tencent Holdings: Scheitern die Bullen erneut am Abwärtstrend?

Die Aktie der Tencent Holdings AG beendete einen seit Anfang Juni andauernden Abwärtstrend am 29. Oktober mit einem neuen Jahrestief bei 27,75 Euro. Von hier aus zog der Kurs wieder an, sodass sich ein neuer Aufwärtstrend ausbilden konnte. Er endete am 3. Dezember, als die Aktie auf ein Zwischenhoch bei 37,27 Euro anstieg und anschließend wieder zurückfiel.

Der seitdem ausgebildete Abwärtstrend hat die Bullen

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.