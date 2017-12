Tencent Holdings: Die Käufer nutzen ihre Chance nicht!

Liebe Leser,

im Rahmen einer seit Mitte November andauernden Korrektur hat der Kurs der Tencent Holdings-Aktie den seit Januar 2017 gültigen Aufwärtstrend angelaufen und getestet. Der Test wurde zunächst bestanden, denn in einer ersten Reaktion wurde der Rücksetzer bei knapp über 48 US-Dollar wieder nach oben gekauft. Nach diesem positiven Zeichen ließen die Käufer die sich ihnen bietende Chance auf höhere Kurse jedoch ungenutzt verstreichen.

Was die Käufer in den vergangenen Handelstagen abgeliefert haben, ist eindeutig zu wenig. Auf bis zu vier US-Dollar konnte sich der Kurs aus der Gefahrenzone absetzen. Fast die Hälfte dieser Wegstrecke wurde in den vergangenen Tagen jedoch wieder aufgegeben. Ein richtiger Befreiungsschlag ist den Käufern somit noch nicht gelungen.

Nun wird sich entscheiden, wo die Reisen hingehen wird

Die nächsten Tagen versprechen deshalb spannend zu werden. Entweder reißen die Käufer das Heft des Handelns wieder an sich und führen den Kurs erneut an das im November bei 56 US-Dollar erreichte Jahreshoch heran oder es droht die Gefahr eines erneuten Tests der im Dezember erreichten Tiefs.

In diesem Fall droht infolge der inzwischen weiter fortgeschrittenen Zeit auch der langfristige Aufwärtstrend zu brechen, was das Chartbild deutlich eintrüben würde. Mit Leichtigkeit könnte somit in den nächsten Tagen wertvolles Porzellan zerschlagen werden.

Damit das nicht geschieht, sollten die Käufer nun umgehend Stärke zeigen und schnell einen erneuten Vorstoß in den Bereich der Widerstandszone zwischen 54 und 56 US-Dollar initiieren.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.