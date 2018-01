Tencent Holdings: Das Allzeithoch rückt immer näher!

Liebe Leser,

im Jahr 2017 erreichte die Tencent Holdings-Aktie ihren bisherigen Höchststand bei 450 HKD. Anschließend ging die Aktie in einer recht steilen Abwärtsbewegung auf fast 360 HKD zurück. Inzwischen hat sich der Kurs wieder gefangen und pirscht sich an das Allzeithoch heran. Nur noch wenige Prozent trennen die Aktie vom Allzeithoch.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ist ein Ausbruch ein denkbares Szenario?

Das zuletzt ausgebildete Verkaufssignal in der Stochastik hat die Aufwärtsdynamik nicht bremsen können, sodass die Tencent-Aktie weiter nach oben drängt. Deshalb könnte es in den nächsten Tagen oder Wochen zu einem ersten Ausbruchsversuch kommen. Schafft es die Aktie nicht über den Widerstand, kommt auch ein Szenario mit einem Abprallen nach unten in Betracht.

Charttechnische Analyse der Aktie: Starker Aufwärtstrend stützt die Aktie!

In Anbetracht der gleitenden Tagesdurchschnitte (100; 200) befindet sich die Tencent Holdings-Aktie auf einem sehr guten Weg nach oben. Im gesamten Jahr 2017 wurde die 200-Tagelinie nicht unterschritten und auch die 100-Tagelinie hat den Aufwärtstrend tatkräftig unterstützt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.