Tencent Holdings-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

In einem schwachen Gesamtmarkt musste die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings in der letzten Woche einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen. Zuvor hatten die Anleger den Kurs bis auf 49,52 Euro ansteigen lassen und damit den Kontakt zum bisherigen Rekordhoch bei 49,73 Euro (erreicht am 22. Januar 2018) hergestellt.

Weiter vermochten sie den Kurs jedoch nicht ansteigen zu lassen, der charttechnische Widerstand und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung