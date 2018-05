Tencent Holdings-Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Eine sehr tolle Entwicklung legte die Aktie von Tencent Holdings in den vergangenen Jahren hin. Allerdings kommt der Aktienkurs dieses Jahr noch nicht so richtig von Fleck, im Gegenteil, die Aktie tut sich verhältnismäßig schwer. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie mehr als 6 Prozent an Wert. Da muss der Kurs noch ein gutes Stück nachlegen, um die Wertsteigerung aus dem Jahr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.