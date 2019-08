Tencent Holdings-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Durch die zunehmenden Spannungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt sind die Börsen weltweit unter Druck geraten, die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings büßte vom 29. Juli bis zum 5. August mehr als 12 Prozent an Wert ein. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal gewährt. Die Halbjahresbilanz fiel solide aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



