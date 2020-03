Tencent Holdings-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Anfang Dezember kehrten die Bullen an den Markt zurück und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. Sie hat den Kurs Mitte Februar auf ein Hoch bei 49,52 Euro geführt und damit den Kontakt zum bisherigen Rekordhoch bei 49,73 Euro (erreicht am 23. Januar 2018) hergestellt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



