Tencent Holdings-Aktie: Was passiert hier gerade?

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings hat in den letzten Tagen wieder leichte Aufwärtstendenzen gezeigt. Nach einem Ausverkauf an den chinesischen Börsen – vor allem im Technologiebereich – war der Kurs Ende Juli eingebrochen und auf ein 12-Monats-Tief bei 422 Hongkong-Dollar (HKD) gefallen. Dieses Tief wurde Anfang August ein weiteres Mal angelaufen, aber nicht unterschritten. So besteht die Möglichkeit, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



