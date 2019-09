Tencent Holdings-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktie des chinesischen Internet-Konzerns Tencent Holdings musste im August einen Rücksetzer hinnehmen, der auf Höhe der Unterstützung bei 36,30 Euro gestoppt wurde. In der Folge übernahmen die Bullen wieder die Kontrolle und ließen den Kurs am 12. September bis auf 40,70 Euro ansteigen. In den vergangenen Tagen ist die Aktie wieder etwas zurückgekommen, aktuell notiert sie bei 38,40 Euro. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung