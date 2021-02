Tencent Holdings Aktie: Reddit verdoppelt Bewertung auf $6B!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Reddit sagte am Montag, dass es mehr als 250 Millionen Dollar in der Serie E Finanzierung von bestehenden und neuen Investoren erhalten hat. Zu den aktuellen Investoren des sozialen Nachrichtenaggregators und der Diskussionswebsite gehören laut Crunchbase Tencent Holdings Ltd (OTC:TCEHY), Andreessen Horowitz und Sequoia Capital. Reddit hat seine Bewertung in der jüngsten Finanzierungsrunde, die von Vy Capital angeführt wurde, auf 6 Milliarden



