Tencent Holdings-Aktie: Profiteur des digitalen Wandels!

In China gibt es in zahlreichen Restaurants keine gedruckten Speisekarten mehr und die Bestellung sowie Bezahlung erfolgt per Smartphone. Der Termin beim Arzt wird ebenfalls über das Smartphone vereinbart und Einwohner tun sich schwer, Touristen zu informieren, wo der nächste Supermarkt ist, da sie auch den Supermarkteinkauf fast ausschließlich per App abwickeln. Von all diesen Entwicklungen profitiert das chinesische Internetunternehmen Tencent, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.