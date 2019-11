Tencent Holdings-Aktie: Lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. hat zum Auftakt in die neue Woche deutlich zulegen können. Am Montag verbesserte sich der Anteilsschein um mehr als 2 Prozent auf 37,66 Euro. Der Kurs befindet sich nun auf Höhe des Abwärtstrends, der seit Ende Juli das Kursgeschehen bestimmt. Ihn gilt es zu durchbrechen, um einen Richtungswechsel herbeizuführen. Noch ist das Chartbild ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



