Tencent Holdings-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Angesichts einer zunehmenden Regulierung der Privatwirtschaft durch die chinesische Regierung steht die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings seit mehreren Monaten unter Abgabedruck. Zum Auftakt in die neue Woche brach der Kurs ein weiteres Mal massiv ein und verlor an der Heimatbörse in Hongkong fast 8 Prozent. Damit sank die Aktie sowohl unter den Haltebereich bei 520/518 Hongkong-Dollar (HKD) als auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!