Tencent Holdings-Aktie: Hier ist weiterhin einiges möglich!

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings Ltd. befindet sich seit Anfang Mai wie so viele andere Aktien in einer Korrekturphase. Für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgen die Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Dieser scheint immer weiter zu eskalieren, eine Annäherung zwischen den beiden Ländern ist nicht in Sicht. Aktuell notiert die Aktie bei 38,71 Euro, sodass auf das Jahr



