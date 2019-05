Tencent Holdings-Aktie: Hier ist noch einiges möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Tencent Holdings Ltd. musste in den letzten Tagen ein paar Verluste hinnehmen, zeigt sich am Freitag aber wieder in ansteigender Form. Bis in den späten Nachmittag hinein geht es um 1,3 Prozent aufwärts. Möglicherweise kann die Aktie nun wieder Schwung aufnehmen, denn seit einem im April markierten Hoch knapp unterhalb von 45 Euro hat es keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



