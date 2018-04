Tencent Holdings Aktie: Auf dem Weg zum Global Player!

Liebe Leser,

noch vor wenigen Jahren war der Name Tencent kaum jemandem ein Begriff. Vor allem in westlichen Gefilden ist das bis heute der Fall, doch der IT-Dienstleister arbeitet gerade daran, genau das zu ändern. Neue Rechenzentren rund um den Globus sollen die Dienste des Unternehmens überall in der Welt verfügbar machen. Nach eigenen Aussagen will Tencent sich dabei auch nicht mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.