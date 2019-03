Tencent Holdings-Aktie: Anleger aufgepasst – hier ist noch einiges drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Aktie der Tencent Holdings Ltd. stieg im Juni vergangenen Jahres noch einmal bis auf 46,34 Euro an und ging anschließend in eine Korrektur über. Dies hielt etwa vier Monate an und führte den Kurs im Tief bis auf 28,26 Euro zurück – der Kurs ermäßigte sich also um knapp 40 Prozent. Seitdem haben die Bullen aber wieder die uneingeschränkte Kontrolle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.