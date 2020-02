Tencent: Hält diese Unterstützung?

Die Tencent-Aktie konnte in den letzten Monaten des alten Jahres einen Anstieg vollziehen. Er fiel insbesondere im Dezember sehr steil aus und wurde auch Anfang Januar noch fortgesetzt. In der Spitze stieg der Wert am 13. Januar bis auf 47,11 Euro an. Anschließend ging die Aktie in eine Konsolidierung über.

Sie vollzog sich zunächst moderat. In der zweiten Januarhälfte beschleunigte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung