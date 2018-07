Tencent: Da scheint ein Fünkchen Optimismus durch!

Bereits im April hatte es erste Gerüchte gegeben, dass der Internet-Gigant Tencent sein Musik-Geschäft an die Börse bringen könnte. Nun scheint es weitere Entwicklungen zu geben. So geht aus diversen kürzlich veröffentlichten Medienberichten hervor, dass die Planungen für den IPO an einer US-Börse bereits im Gange seien. Die Tencent-Aktie reagierte hierauf positiv.

Laut dem Börsendienst der ARD erwarten Insider eine Neuemission mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.