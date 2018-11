Tencent Cloud hat ersten Auftritt auf G-STAR 2018, präsentiert führende Game-Lösungen

Busan, Südkorea (ots/PRNewswire) - Tencent, ein führender InternetService Provider, präsentiert sich zum ersten Mal auf der viertägigenG-STAR 2018, die am 15. November in Busan ihre Türen öffnete. TencentCloud betreibt bei der jährlich stattfindenden Messe einen Stand inder BTB-Halle und stellt seine Cloud-Dienste und einzigartigenVernetzungslösungen für Gaming- und soziale Plattformen vor. Anhanderfolgreicher Fallbeispiele aus aller Welt und interaktiverErlebnisdemos bewies Tencent Cloud seine Stärken, um die globaleExpansion internationaler Game-Anbieter zu unterstützen.Führende globale Cloud-Infrastruktur und LösungenTencent Cloud macht sich die Vorteile der weltweiten Vernetzung,fortschrittlicher Sicherheitsmechanismen und führenderDatenzugriffstechnologien zunutze, um in allen Gaming-Szenarien einerstklassiges Benutzererlebnis zu garantieren. Momentan betreibtTencent Cloud 49 Verfügbarkeitszonen, jeweils mit hoherÜbertragungsgeschwindigkeit und geschützter 4T-Bandbreite. Weltweitwerden so 25 geografische Regionen erreicht. DieHigh-Speed-Interkonnektivität unter den verfügbaren Zonen erreichtein regionales Coverage Delay von unter 60 ms mit einer Latenzzwischen Schanghai und Silicon Valley von weniger als 120 ms.CloudExchange bietet Kunden, die eine Hybrid Cloud implementieren,einfachen Zugriff auf 8 große Rechenzentren. Darüber hinaus bietetTencent Cloud über 4T+ DDoS-Schutz mit Unterstützung für lokalenZugriff ein hohes Maß an Sicherheit.Am Tencent-Messestand auf der G-STAR wurden verschiedeneinteraktive Erlebnisdemos geboten, beispielsweise diezukunftsweisende Technologie des Cloud Gaming und der immersive3D-Audioeffekt der Game Multimedia Engine auf Basis von TencentClouds Echtzeit-Voice-Service.Tencent hat massiv in F&E für den Game-Sektor investiert undmaßgebliche technologische Innovationsarbeit geleistet. In denvergangenen Jahren hat Tencent Cloud diese Produkte undDienstleistungen verstärkt an die Branche herangeführt,beispielsweise Game Multimedia Engine, Aegis Anti-DDoS Protection undWeTest, die den gesamten Lebenszyklus eines Games abdecken.Tencent Cloud lässt sich außerdem nahtlos mit QQ, WeChat, WeGameund Tencent App Store (Yingyongbao) und anderen digitalen Plattformenvon Tencent integrieren. Game-Anbieter haben daher verschiedenechannnelbasierte Werberessourcen zur Verfügung, um in China dasGeschäft aufzunehmen oder zu expandieren.Unterstützung von Game-Anbietern bei der weltweiten ExpansionAuf Basis seiner führenden globalen Cloud-Infrastruktur hilftTencent Cloud Game-Anbietern auf der ganzen Welt dabei, mit ihrenGames die internationalen Märkte zu erreichen.PUBG Mobile ist ein von PUBG Corp. autorisiertes originalesPUBG-Handyspiel, das von Lightspeed & Quantum Studios Group und PUBGCorp. entwickelt und von Tencent und PUBG Corp. gemeinsamherausgebracht wurde. Eine Woche nach dem weltweiten Beta-Launchbelegte es in 105 Ländern und Regionen in den Handyspiel-Charts denSpitzenplatz. Es zählte weltweit mehr als 100 Millionen Downloads und20 Millionen aktive Nutzer pro Tag (ausgenommen China, Japan undSüdkorea).Tencent Cloud betreibt mehrere Dutzend Verfügbarkeitszonen, diesich auf fünf Kontinente erstrecken und die mühelose Bereitstellungvon Games ermöglichen. Spieler können auf den nächstgelegenen Ortzugreifen, gesichert durch Tencent Aegis Anti-DDoS-Schutz. Dieschnelle und sichere Interkonnektivität der Rechenzentren stelltwiederum sicher, dass regionale Server effizient miteinanderkommunizieren. Spieler, die keinen Server in der Nähe haben, könnensich über nahegelegene Tencent Cloud POP-Knoten verbinden(öffentliches Netzwerk). Dabei wird der Datenverkehr an denGame-Service (Intranet) im Tencent Cloud-Rechenzentrum überultraschnelle Netzwerkkonnektivität geleitet, was die Verbindungzwischen Spielern und dem Game-Server beschleunigt. Spielern auf derganzen Welt wird so ein faires und flüssiges Gaming-Erlebnis geboten.Als erster chinesischer Cloud-Service-Provider, der von derEuropean Cloud Alliance zertifiziert wurde, bietet Tencent Cloud eineweit verzweigte Infrastruktur mit globaler Reichweite, erstklassigoptimierte Netzwerkleistung, unerreichte Sicherheit und einkomplettes Spektrum an Service-Schnittstellen. Die Zukunftspläne vonTencent Cloud sehen eine Kooperation mit seinen Kunden und Partnernbei der weltweiten Geschäftsexpansion vor.Informationen zu G-Star 2018Als eine der vier größten Gaming-Messen der Welt hat sich dieG-STAR von einer regionalen Fachtagung zu einem beeindruckendeninternationalen Event für Game-Entwickler und Spieler aus der ganzenWelt entwickelt.Informationen zu TencentTencent will mit Technologie das Leben von Internet-Nutzernbereichern. Unsere sozialen Produkte Weixin und QQ bieten unserenNutzen einen riesigen Content-Katalog mit Spielen, Videos, Musik undBüchern. Mit der von uns entwickelten Technologie fürZielgruppenansprache können Werbetreibende Hunderte Millionen Kundenin China erreichen. Unsere Infrastrukturleistungen, einschließlichZahlung, Sicherheit, Cloud und künstliche Intelligenz, sinddifferenziert und unterstützen das Geschäftswachstum unserer Partner.Tencent investiert massiv in Menschen und Innovation - so können wiruns mit dem Internet weiterentwickeln. Tencent wurde 1998 in Shenzhen(China) gegründet.