Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Tencent Cloud kommt mit über 100-prozentigem Geschäftswachstum im asiatisch-/pazifischen Raum auf den vierten und weltweit auf den fünften PlatzGartner, das globale IT-Technologie- und Beratungsunternehmen, hat soeben seinen "Market Share: IT Services, Worldwide 2019"[1] Bericht über den Marktanteil von IT-Diensten 2019 weltweit herausgegeben. Tencent Cloud kam darin mit einem Wachstum von 111 % weltweit auf den fünften Platz und belegte mit einem Wachstum von 107,3 % auf dem asiatischen/pazifischen Markt den vierten Platz.Der globale Markt der "Infrastruktur-as-a-Service" konnte 2019 sein rasantes Wachstum mit einer Rate von 40,7 % im Jahresvergleich fortsetzen, während das Gesamtvolumen des Marktes auf 48,9 Milliarden USD anstieg.Auf dem weltweiten Markt kam von den obersten fünf Anbietern Tencent Cloud im Hinblick auf sein Wachstum auf den ersten Platz, das sowohl im asiatisch-/pazifischen Raum als auch global 100 % überstieg.Gemäß Tencents neuestem Finanzbericht erzielte Tencent Cloud bei einer weit über dem Marktdurchschnitt liegenden Wachstumsrate einen Umsatz von über 2,4 Milliarden USD (etwa 17 Milliarden Yuan) und konnte 2019 mehr als eine Millionen Kunden mit Gebührenverträgen verzeichnen. Während des im Bericht erfassten Geschäftsjahres baute das Unternehmen seinen Marktanteil aus, erweiterte seine Geschäftstätigkeit in verschiedene Branchenvertikalen, einschließlich Internetdienste, Tourismus, Existenzgrundlagendienste und Fertigung und unterstützte zudem Firmen und Organisationen bei deren digitalen Upgrade durch Nutzung seiner Verbindungskapazitäten für Verbraucher.Tencent Cloud unterhält aktuell Infrastruktur in 26 Regionen auf fünf Kontinenten und betreibt 53 Verfügbarkeitszonen. Das Unternehmen verfügt über eine Speicherkapazität auf Exabyte-Ebene und konnte global 1300 Beschleunigungsknoten bereitstellen.Im vergangenen Jahr erzielte Tencent Cloud den Durchbruch bei mehreren Kernindikatoren. Im Mai 2019 wurde Tencent das erste chinesische und weltweit das fünfte Unternehmen mit mehr als einer Millionen Servern und das erste Unternehmen in China mit einer Spitzenbandbreite von bis zu 100 Billionen Byte.[1] Quelle : Gartner, Market Share: IT Services, Worldwide 2019, Dean Blackmore et al., 13. April 2020Pressekontakt:Mengfan Chenmengfanchen@tencent.com+86-18626868998Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132815/4583536OTS: Tencent CloudOriginal-Content von: Tencent Cloud, übermittelt durch news aktuell