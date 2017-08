Tencent Cloud expandiert nach Europa - Launch bei Interxion Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Tencent Cloud, Teil von Tencent HoldingsLimited ("Tencent", SEHK: 00700), eröffnet seinen ersten europäischenHub im Frankfurter Campus von Interxion (NYSE: INXN), einem führendeneuropäischen Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralenRechenzentrumsdienstleistungen für Colocation in Europa.Weltweit wächst der Bedarf an Cloud-Services unaufhaltsam weiterund damit auch die Nachfrage von Unternehmen nach zuverlässigen undkostengünstigen Lösungen für die Expansion bzw. Migration in dieCloud. Tencent hat sich für den Frankfurter Standort von Interxionentschieden, da er ein ideales Umfeld für Tencent-Kunden bietet, dieauf den europäischen Markt expandieren wollen, aber auch füreuropäische Unternehmen, die leistungsstarke Cloud-Produkte zuwettbewerbsfähigen Preisen suchen."Tencent setzt seinen Fokus auf die Erweiterung seinerinternationalen Cloud-Kapazitäten, um die ständig wachsende Nachfragenach sicheren und zuverlässigen Cloud-Angeboten zu erfüllen", sagtWang Huixing, Vice President von Tencent Cloud. "Der FrankfurterStandort von Interxion ist für uns ein idealer Ausgangspunkt, um inden deutschen Markt zu expandieren. Darüber hinaus hilft uns dashervorragend ausgestattete Rechenzentrum mit seiner starkenConnectivity, unseren Kunden in Europa und den angrenzenden Ländernden besten Service zu bieten."Nach der Eröffnung eines Rechenzentrums im Silicon Valley im Aprildieses Jahres, wird die neue Lokation der erste Cloud-Hub von Tencentin Europa. Damit verfügt das Unternehmen weltweit über insgesamt 34Verfügbarkeitszonen auf dem chinesischen Festland sowie in Hongkong,Singapur, Australien, Europa, Kanada, den USA und weiteren Ländern.Sein erstes globales Rechenzentrum eröffnete Tencent Cloud 2014 inHongkong und ist seitdem stetig und global gewachsen. "Für 2017planen wir sechs neue Regionen und 15 neue Verfügbarkeitszonenweltweit. Damit ist Tencent Cloud einer der weltweit am schnellstenwachsenden globalen Cloud-Dienstleister aus Asien", so Wang.Als führender regionaler Anbieter vonRechenzentrumsdienstleistungen für Colocation unterstützt Interxiondie Bereitstellung von überzeugenden Anwendererfahrungen. Zielsetzungist, die steigende Nachfrage nach Cloud-Services von Tencent indigitalen Branchen, insbesondere Online-Spiele, Online-Finanzierungenund Video-Streaming, zu erfüllen. "Tencent Cloud ist vor allem fürUnternehmen interessant, die auf der Suche nach einem Cloud-Servicesind, der schnell und zuverlässig digitale Dienste für internationaleMärkte bereitstellt", sagt Vincent in' t Veld, Cloud Strategy andMarketing Director bei Interxion. "Wir freuen uns, dass sich Tencententschieden hat, seine Expansion in Europa über unseren FrankfurterCampus zu starten.""Das Rechenzentrum ist nicht nur hervorragend ausgestattet,sondern hier sind mit DE-CIX Internet Exchange und Cloud Connect auchzwei hochleistungsfähige Interconnectivity-Plattformen angesiedelt.Damit können unsere Kunden ihre Cloud-Strategie in Europa undUmgebung schnell umsetzen", ergänzt Wang.DE-CIX ist Europas größter Internetaustauchknoten. Er bietet denKunden direkten Zugriff auf über 700 Netzwerke und Endbenutzer mitgeringstmöglicher Latenz und ohne unnötige Netzwerkwechsel. InterxionCloud Connect wiederum bietet sichere, leistungsstarke Verbindungenzu mehreren Cloud-Service-Providern über eine einzige Plattform.Über InterxionInterxion (NYSE: INXN) ist ein führender europäischer Anbieter vonCloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen fürColocation und betreibt insgesamt 45 Rechenzentren in 13 europäischenStädten verteilt auf 11 Länder. Interxions energieeffizienteRechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet undbieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betriebgeschäftskritischer Anwendungen. Durch den Zugang zu mehr als 600Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten undden führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hatInterxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivitygeschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen fürBranchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen überInterxion finden Sie unter www.interxion.de.Über Tencent CloudTencent Cloud ist ein weltweit führender Cloud-Service-Provider.Die gleichnamige Tencent Cloud wurde im gleichen Unternehmenentwickelt, das auch so innovative Dienstleistungen wie QQ, WeChatund Qzone hervorgebracht hat. Tencent Cloud bietet integrierteCloud-Services wie IaaS, PaaS und SaaS und fungiert alsOne-Stop-Service für Unternehmen, die Public-Cloud-, Hybrid-Cloud-oder Private-Cloud-Services oder cloudbasierte Finanzdienstleistungennutzen wollen. Das Unternehmen ist außerdem Vorreiter bei innovativenWeb-Technologien wie Cloud Image, Gesichtserkennung,Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen, Audio-/Video-Technologie undSicherheitsmaßnahmen. Tencent Cloud bietet integrierte Lösungen fürdie Branchen Gaming, Finanzen, E-Commerce, Tourismus,Online-to-Offline-Dienste, Regierungsbehörden, Gesundheitswesen,Online-Unterricht und intelligente Hardware. Hinzu kommenübergreifende Lösungen mit verschiedenen Funktionen, einschließlichOnline-Video, Website-Setup, Hybrid Cloud, Big Data, das WeChatÖko-System und viele mehr. Weitere Informationen finden sich unterhttps://www.qcloud.com/.Pressekontakt:Interxion Deutschland GmbH, Mareike Jacobshagen, Marketing Manager,Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt, Telefon: 069 / 40 147-120,Fax: 069 / 40 147-159E-Mail: mareikej@interxion.comFink & Fuchs AG, Valentin Keil, Berliner Straße 164, 65205 Wiesbaden,Telefon: 0611 / 74 131-15, Fax: 0611 / 74 131-22E-Mail: interxion@finkfuchs.deOriginal-Content von: Interxion Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell