Tencent Aktie: Deshalb wurden Investitionen in Cloud-Gaming erhöht!

Tencent Holdings Ltd (OTC:TCEHY) und Sony Corp (NYSE:SNE) haben ihre Investitionen in Cloud-Gaming erhöht, indem sie sich der jüngsten Finanzierungsrunde des japanischen Unternehmens Ubitus K.K. angeschlossen haben, wie Bloomberg berichtet. Der Anbieter von Cloud-Gaming-Technologie und -Dienstleistungen Ubitus hat eine Investitionsrunde unter der Leitung von Tencent, Sony Innovation Fund by IGV und Square Enix Holdings Co Ltd (OTC:SQNNY) (OTC:SQNXF) für eine nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung