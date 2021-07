Tencent-Aktie: Das war ein Schlag!

Das war ein kräftiger Schlag von den Bären der Tencent-Aktie. So haben sie jüngst einen Absturz von etwa 23 % in wenigen Handelstagen erwirken können. Bereits Mitte bis Ende Juni fing die Situation nach und nach an einzutrüben. Das Bündel aus gleitenden Durchschnitten wurde unterboten und zudem noch von steigend auf fallend gedreht.

Tencent – Unterstützung wird zum Widerstand

Damit fing die gesamte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung