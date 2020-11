Tencent Aktie: Das kommt wirklich überraschend!

Die Aktie von Tencent ist mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent auf 64,50 Euro am Handelsplatz Stuttgart in den letzten Börsentag der Woche gestartet. Damit haben sich die Papiere des Tech-Giganten aus China im Wochenvergleich gerade so ins Plus gerettet. Das Allzeithoch vom 5. November, als die Tencent-Aktie eine Bewertung von 69,94 Euro erreichte, ist aber noch ein gutes Stück entfernt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung