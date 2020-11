Tencent-Aktie: Das kam genau richtig!

Die erfolgsverwöhnten Anleger von Tencent könnten es in der zurückliegenden Woche leicht mit der Angst zu tun bekommen haben. Der schier endlose Aufwärtstrends der Aktie des chinesischen Tech-Konzerns erhielt schon am Montag einen kräftigen Dämpfer und bis zum Mittwoch ging es mit den Kursen immer weiter in Richtung Süden. Für diese Entwicklung gab es gleich mehrere Gründe. Zum einen werteten Beobachter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung