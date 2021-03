Tencent Aktie: Das ist heute auf den Märkten los!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel niedriger, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 450 Punkte gestiegen war. Die Rendite der 10-jährigen Treasury Note notierte nahezu unverändert bei 1,66%. Investoren warten auf die Ergebniszahlen von Cal-Maine Foods Inc (NASDAQ:CALM). Der Dallas Fed Index für das verarbeitende Gewerbe für März wird um 10:30 Uhr ET veröffentlicht.



