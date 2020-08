Tencent Aktie: Zunächst am Abwärtstrend gescheitert

Die Tencent-Aktie ging nach dem Allzeithoch vom 9. Juli bei 64,94 Euro in eine Korrektur über und fiel bis zum 10. August auf ein Tief bei 50,91 Euro zurück. Schnell drangen die Bullen wieder bis an den 50-Tagedurchschnitt vor. Es dauerte aber einige Tage, bis dieser Widerstand überwunden werden konnte. Danach drang die Aktie sehr dynamisch bis an den Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



