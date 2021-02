Tencent-Aktie: Ein Wechselbad der Gefühle!

Der chinesische Tech-Riese Tencent Holdings Ltd. hat sich zu einem marktdominierenden Player in Asien gemausert. Was in der westlichen Hemisphäre auf einige Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook aufgeteilt ist, macht Tencent in Asien teilweise ganz allein. So ist der Konzern mit dem Kurznachrichtendienst WeChat auf einem ähnlichen Weg wie Facebook, zusätzlich ist man auch der wichtigste Akteur was Suchmaschinen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung