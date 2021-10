Tencent-Aktie: Was steckt dahinter?

Tencent konnte in den letzten Jahren das Unternehmen immer weiter ausbauen. Durch den Kauf unzähliger international tätiger Tochtergesellschaften konnte es sich so eine sehr große Marktmacht in der Welt verschaffen.

Mit einem Wachstum von 20 % im Vergleich zum zweiten Quartal konnte das Unternehmen insgesamt 18,55 Mrd. EUR einnehmen. Das Segment „Fintech and Business Services“ konnte hierbei besonders hervorstechen. Mit Cloud-Diensten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung