Tencent-Aktie: Die Rally geht weiter!

Seit März 2020 verzeichnet die Tencent Aktie einen phänomenalen Anstieg. Die Hochpunkte bilden eine stark steigende Widerstandslinie, an der sich der Kurs weiter hinauf zieht. Auf Höhe von 64 USD befindet sich eine starke Unterstützungslinie. Anfang 2020 schnitt der Kurs der Tencent Aktie den SMA 200 nach oben, was auf das gesteigerte Interesse der Anleger an dieser Aktie schließen lässt.