Tencent-Aktie: Panikverkäufe als Einstiegschance nutzen?

Nachdem der Aktienkurs in den vergangenen Monaten im Zuge des einheimischen Regulierungsdrucks zunehmend an Boden verlor, konnte die Aktie in dieser Woche um 8,2 % zulegen. Angesichts der komplizierten Marktlage fiel es der Tencent Aktie in den letzten Wochen schwer, die 55 €-Marke erneut anzugreifen. Auch in dieser Woche scheiterte der Kurs vorerst erneut an der 53 € Marke.