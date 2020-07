Tencent Aktie: Die Nummer eins!

62,46 Euro, das ist die neue Referenz bei der Aktie von Tencent. Diese Bewertung erreichten die Papiere des chinesischen Internetkonzerns am Mittwoch gegen zehn Uhr am Handelsplatz Frankfurt. Zwar konnte Tencent diesen Kurs nicht ganz halten, zum Börsenschluss in Frankfurt standen bei der Aktie dann exakt 62,35 Euro auf dem Kurszettel, was einem Plus von gut fünf Prozent gegenüber dem Vortag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



