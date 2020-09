Tencent Aktie: Noch in Bullenflagge!

Tencent Aktie: Das Wertpapier ist weiterhin in einer abwärts gerichteten Bullenflagge gefangen. Der Kurs pendelt derzeit zwischen ca. 55,00 und 60,00 Euro umher. Sobald allerdings ein Ausbruch über die Trendkanaloberkante und damit über die Marke von rund 60,00 Euro vonstattengeht, so wird die Wiederaufnahme des Trends wahrscheinlich. Es steht dann an, in Richtung der 70,00 Euro Zone anzuziehen. Dort befinden sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



