Tencent-Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 28,5% auf 13,4 RMB je Aktie. Der Konzern hat gelernt, mit dem ständigen Druck der chinesischen Regierung umzugehen und sein Geschäftsmodell flexibel anzupassen. Dabei bedient Tencent gleich 3 wichtige Wachstumsmärkte aus digitalen Finanzdienstleistungen, sozialen Medien und Computer- Spielen.

Oder anders ausgedrückt: Was in den USA PayPal, Meta Platforms und Electronic Arts ist, bündelt Tencent in



