Tencent Aktie: Mega Gewinne – Mega Projekt!

Heute war es nun endlich so weit. Die Tencent-Aktie konnte ein neues Allzeithoch verbuchen. Somit erreichte der Kurs am heutigen Vormittag ein Hoch von 54,70 Euro. In der letzten Handelswoche konnte die Aktie ein Plus von 8,7 % verbuchen und es kommt noch besser für den chinesischen Internetriesen: Der WeChat Betreiber plant den Bau eines riesigen Tech-Campus.

