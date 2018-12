Tencent Aktie: Licht und Schatten!

Die Tencent Aktie schaffte es in der vergangenen Woche, die Aufmerksamkeit des Investmenthauses Mizuho Securities USA auf sich zu lenken. Der Titel wird in die Coverage aufgenommen, erhält dabei aber nur eine Einstufung von „Neutral“ mit einem Kursziel von 345 HKD. Langfristig sieht Analyst James Lee Tencent als gut aufgestellt, um in den Bereichen Advertising, Gaming, Commerce und Payment Erfolg zu haben. Auf kurze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.