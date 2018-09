Tencent-Aktie: Kampf um mobile Bezahldienste!

Alibaba startete über seine in Hong Kong sitzende Tochter Ant Financial den Dienst Alipay. Mit Alipay können in Hong Kong lebende Filipinos Geld in kürzester Zeit zu ihrem Verwandten auf die Philippinen schicken. Auch Tencent hat solch ein Produkt im Portfolio. Mit WeChat Pay ist es der indonesichen Gemeinschaft in Hong Kong möglich, Geld in ihre Heimat zu überweisen.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.