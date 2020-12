Tencent Aktie: Jetzt muss was kommen!

Tencent Aktie: Die Bullen halten sich schon gefährlich lange an der steigenden Trendlinie auf. Wenn es nun weiter zur Oberseite gehen soll, dann muss jetzt was kommen, denn ansonsten ist der Trend durch. Allerdings wäre das aus langfristiger Sicht nicht sonderlich dramatisch. Tencent dürfte auf der steigenden 200-Tagelinie genug Unterstützung finden und in Richtung des 69,95 Euro Hochs anziehen. Aber auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



