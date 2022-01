Tencent-Aktie: Ist weniger doch mehr?

Der chinesische Tech-Konzern Tencent strukturiert erneut eine seiner Beteiligungen um: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, wird Tencent seinen Anteil an der in Singapur ansässigen E-Commerce- und Gaming-Firma Sea Ltd. reduzieren.

Tencent reduziert Einfluss bei Sea

Nach Insiderinformationen der Nachrichtenagentur verkauft Tencent die Aktien zu einer Preisspanne von 208 bis 212 Dollar pro Wertpapier, wodurch sich die Veräußerung auf insgesamt 3,1 Milliarden Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung